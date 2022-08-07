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الاحتلال يفرض قبضة حديدية علی المدن العربية المحتلة

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

فرض الاحتلال قبضته الحديدية في المدن المحتلة عام 1948، خوفاً من تشكيل تجمعات تضامنية ضد جرائمه في غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من القدس ان الشرطة الاسرائيلية عززت تواجدها في المدن الرئيسية العربية مثل حيفا، عكا، الرملة واللد والقدس المحتلة.

وأكد ان فرض القبضة الحديدية يأتي تخوفاً من اندلاع مواجهات في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة ضد مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

وأوضح ان الاحتلال تتجنب فتح جبهة داخلية ضدها، لانها تؤثر عليها بشكل كبير جداً خلال عدوانه علی قطاع غزة.

وبيّن مراسل العالم ان هذه الضغوط لم تمنع الفلسطينيين من تسيير وقفات تضامنية تندد بالعدوان علی قطاع غزة في ام الفحم، كفر قاسم، حيفا والقدس ومعظم البلدات والقری العربية.

وأكد مراسل قناة العالم ان نشطاء اجانب ويهود شاركوا في هذه التظاهرات ونددوا بجرائم الاحتلال في غزة.

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