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الصين تنهي اليوم أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان 

الصين تنهي اليوم أوسع مناورات عسكرية في محيط تايوان 
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

تنهي الصين، اليوم الأحد، أوسع مناورات عسكرية تنفّذها في محيط تايوان، في ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

العالم - اسيا والباسفيك

وتسببت زيارة بيلوسي التي تتولى ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة سخط الصين. وبيلوسي هي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ ربع قرن.

وردّت الصين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لاسيما في مجال التغير المناخي والدفاع، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأطلقت بكين أوسع مناورات عسكرية في تاريخ الجيش الصيني، حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

ويفترض أن تنتهي هذه التدريبات عند ظهر الأحد، حتّى في حال أعلنت الصين أنها ستنظم مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحيّة" حتى الخامس عشر من آب/ أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

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