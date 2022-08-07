من هو خالد منصور الذي اغتالته 'إسرائيل' برفح؟

العالم _ فلسطین

** يصفه كيان "اسرائيل" بالمطلوب الاول في حركة الجهاد الاسلامي والثاني في قطاع غزة بعد محمد ضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

** التحق بالذراع العسكري للجهاد الاسلامي عام 1988 وهو بعد في بداية التعليم الثانوي.

** تعتبره "اسرائيل" العقل المدبر للعمليات الاستشهادية في خلال انتفاضة الاقصى وقد شارك شخصيا في عمليات ادت لمقتل اثنين من جنود الاحتلال عام 1994 .

** نجا من محاولات إغتيال متكررة اخطرها عام 2014.

** يشغل منصب قائد لواء المنطقة الجنوبية، وهو أحد أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس.

** في عام 2019 اتهمه رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قتل 3 مستوطنين بقصف صاروخي على عسقلان وتوعده بالاغتيال.

** انه من قادة غرفة العمليات المشتركة التي ادارت معركة "سيف القدس" عام 2021.

** يشار الى انه حاصل على بطولة كمال الأجسام عام 1996 و1997.