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ممثل الجهاد الإسلامي يبحث مع السفير الإيراني في لبنان تطورات الأوضاع في فلسطين

ممثل الجهاد الإسلامي يبحث مع السفير الإيراني في لبنان تطورات الأوضاع في فلسطين
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

بحث ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى بيروت، تطورات الأوضاع والمستجدات في فلسطين المحتلة.

العالم - إیران

والتقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان "إحسان عطايا"، بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان "مجتبى أماني"، اليوم الأحد، في بيروت، وذلك في إطار تعارفي بمناسبة استلام السفير منصبه الجديد.
وقد تناول الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وأكدا على ضرورة لجم العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وعلى الدعم الإيراني الثابت للقضية الفلسطينية ولمقاومته وشعبه.
كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع الفلسطينية العامة.
وبدأ الجيش الصهيوني غاراته الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ مساء الجمعة الماضية (5 اب/اغسطس).
ورداً على هذه الاعتداءات الإجرامية، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية المدن والبلدات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وخاصة تل أبيب ومطار بن غوريون، بمئات الصواريخ.
وواجهت جريمة الصهاينة الجديدة هذه موجة من الإدانات على المستوى الدولي، خاصة في العالم الإسلامي، وشددت مختلف الدول والمسؤولين والأحزاب والشخصيات على ضرورة وقفها ومحاسبة الاحتلال الصهيوني.

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