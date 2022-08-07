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سرايا القدس: ما ظهر من قدرات صاروخية هو جزء يسير مما أعددناه

سرايا القدس: ما ظهر من قدرات صاروخية هو جزء يسير مما أعددناه
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، اليوم الأحد، :" إن ما ظهر من قدراتنا الصاروخية التي أضحت -بفضل الله- اليوم تستنزف عدونا الأحمق، هو جزء يسير مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثير الكثير مما يؤلم العدو ويسُر أبناء شعبنا وجمهور سرايا القدس والمقاومة الممتد".

العالم - فلسطين

وأَضاف أبو حمزة في قناته في التليغرام :" إننا في سرايا القدس نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا المجاهد، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء-، رفقة قادة ومجاهدي السرايا الشجعان بالميدان".

وأردف :" إننا في سرايا القدس بدماء الشهيدين القائدين الكبيرين "تيسير الجعبري" و"خالد منصور" وإخوانهم المجاهدين نزداد صلابة وشموخاً في معركتنا "وحدة الساحات"، التي تؤكد أن القيادة في مقدمة الصفوف والمواجهة، وعليه نعاهد الله ثم أبناء شعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى "غلاف غزة" بما يحتوي من مدن ومغتصبات محتلة إلى مكان غير قابل للحياة، وسنذهب إلى مديات أبعد وأبعد -بعون الله وقدرته-.

ودعا المتحدث باسم السرايا كل المقاومين والأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة التي عنوانها "وحدة الساحات"، ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس لزوال العدو الصهيوني وكنسه عن كل فلسطين.

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