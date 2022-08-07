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ائتلاف 14 فبراير يستنكر ترحيل الرواديد الخليجيين من البحرين 

ائتلاف 14 فبراير يستنكر ترحيل الرواديد الخليجيين من البحرين 
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

استنكر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إقدام النظام البحريني على احتجاز عدد من الرواديد الخليجيين وترحيلهم من البحرين على خلفية مشاركتهم في إحياء مراسم عاشوراء.

العالم- البحرين

وقال في بيان له يوم "في سابقة خطيرة.. النظام الخليفي يحتجز ويرحل عددًا من الرواديد الخليجيين المشاركين في إحياء الموسم العاشورائي في البحرين ضمن سياسته الطائفية البغيضة".

وأكد ائتلاف 14 فبراير أن هذه الخطوة تعد تجاوزًا للقوانين الخليجية والروابط الاجتماعية والثقافية والإنسانية والتاريخية العريقة التي تربط بين شعوب الخليج الفارسي.

وكان النظام البحريني قد أقدم على احتجاز عدد من الرواديد والمنشدين الكويتيين وترحليهم من البحرين بعد مشاركتهم في موسم عاشوراء فيها.

وأوضح الرادود الكويتي "محمد الحجيرات" أنه غادر البحرين عائدًا إلى بلاده الكويت، بناءً على قرارٍ أمني صادرٍ عن وزارة الداخلية في البحرين، يمنعه من المشاركة في موسم عاشوراء، حيث ذكر في سلسلة تغريداتٍ له عبر حسابه على "تويتر"، أنه تم إبلاغه يوم الخميس 4 أغسطس/ آب 2022 بأنه ممنوع عن القراءة في فعاليات ذكرى عاشوراء بالبحرين، دون معرفة السبب الرئيسي، لافتًا إلى أن هذا القرار هو قرار أمني من وزارة الداخلية في البحرين

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ائتلاف 14 فبراير يستنكر ترحيل الرواديد الخليجيين من البحرين 