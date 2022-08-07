هكذا اربكت قدرة المقاومة على استيعاب الصدمة حسابات كيان الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار البحيصي الى أن فلسطين والأمة وهي مخزن الرجال ومخزن البطولة والتضحية وهي ترى في التضحية واجبا وتكليفا وترى في الدماء التي تنتصر على السيف آية من ايات الله وهي ترى في العين التي تقاوم المخرز وظيفة الهية للمستضعفين الذين سينصرهم الله.

واعتبر البحيصي أن هذه المعركة التي تجري الآن على أرض فلسطين سواء اكانت في غزة أو في القدس مع اختلاف بين المعركتين اولا هي توحد ساحة المواجهة ومنذ سيف القدس وحدة الساحات الفلسطينية هو العنوان الأبرز الذي عاشه ويعيشه الشعب الفلسطيني.

ولفت البحيصي الى أن حزب الله يعتبر اعظم تجليات محور المقاومة مشيرا الى أن المقاومة تناور وتستخدم تكتيكا عسكريا يخدم توظيف امكاناتها المحدودة.

وكانت قد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن كلا من سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى استهدفت مستوطنات نتيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وذكرت سرايا القدس ذكرت، في وقت سابق، أنها قصفت -ضمن عملية أطلقت عليها اسم "وحدة الساحات"، تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت قصف مستوطنتي نير عوز ونيريم في غلاف غزة بقذائف صاروخية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الى 31 شهيداً منهم 6 أطفال و4 سيدات و253 إصابة بجراح مختلفة.

وتواصلت أعمال البحث عن الشهداء والجرحى حتى ساعات صباح اليوم الأحد، وقد تم إخلاء ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وسيدتان، ومن بين الشهداء القيادي الكبير في سرايا القدس خالد سعيد منصور وزياد أحمد المدلل ورأفت صالح شيخ العيد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي موقعا 29 شهيدا بينهم 6 أطفال، وإصابة 215 مواطنا آخرين بينهم 96 طفلا و30 سيدة و12 مسنا، إضافة إلى تدمير وتضرر مئات الشقق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة، وأراضٍ زراعية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...