المجلس الثوري لحركة فتح: الإحتلال يعتبر أطفال فلسطين بنك أهداف

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، خلال تغطية خاصة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ورد المقاومة باطلاق الصواريخ، أشار شديد الى أنه في مساء أمس اغتال الكيان الصهيوني الأطفال في مجزرة بشعة حيث يقوى الاحتلال على الأطفال، مشيرا الى ان المقاومة لها حق الرد الطبيعي في الدفاع عن أطفال الشعب الفلسطيني موجها التحية الى الذين يضعون اياديهم على الزناد مدلفين عن كرامة الأمة وعن المسجد الأقصى المبارك.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن كلا من سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى استهدفت مستوطنات نتيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وكانت سرايا القدس ذكرت، في وقت سابق، أنها قصفت -ضمن عملية أطلقت عليها اسم "وحدة الساحات"، تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا، كما أعلنت قصف مستوطنتي نير عوز ونيريم في غلاف غزة بقذائف صاروخية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء الى 31 شهيداً منهم 6 أطفال و4 سيدات و253 إصابة بجراح مختلفة.

وتواصلت أعمال البحث عن الشهداء والجرحى حتى ساعات صباح اليوم الأحد، وقد تم إخلاء ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وسيدتان، ومن بين الشهداء القيادي الكبير في سرايا القدس خالد سعيد منصور وزياد أحمد المدلل ورأفت صالح شيخ العيد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي موقعا 29 شهيدا بينهم 6 أطفال، وإصابة 215 مواطنا آخرين بينهم 96 طفلا و30 سيدة و12 مسنا، إضافة إلى تدمير وتضرر مئات الشقق السكنية والممتلكات الخاصة والعامة، وأراضٍ زراعية.

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