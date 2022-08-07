شوارع مدن ايران تمتلئ بالمعزين في يوم تاسوعاء

العالم - ايران

في اطار احياء ذكرى واقعة الطف، تتواصل في ايران اقامة مجالس العزاء لابي الاحرار الامام الحسين وال بيته عليهم السلام.

مئات الالاف في مختلف مدن البلاد خرجوا الى الشوارع في التاسع من الشهر المحرم لاحياء ذكرى تاسوعاء، تعبيراً عن الولاء لآل البيت عليهم السلام ولتجديد البيعة مع الامام الحسين ولتاكيد السير على نهجه.

ففي العاصمة طهران خرج الناس الى التكايا والحسينيات في مختلف أحياء العاصمة لإحياء المناسبة الأليمة.

كما خرج الالاف من عشاق أهل البيت عليهم السلام بمدينة زنجان لإحياء ذكرى تاسوعاء في حضور لا مثيل له، حيث خرجوا في مواكب عزاء ضخمة التي أصبحت جزءاً من تراث المدينة في موسم عاشوراء.

وشهدت مدن مشهد وقم وكرمانشاه وتبريز حضوراً واسعاً لتكريم المناسبة على أحسن وجه.

وتاسوعاء هي ذكرى اليوم الذي يسبق يوم استشهاد الامام الحسين عليه السلام مع اصحابه على ارض كربلاء سنة احدی وستين للهجرة النبوية ولهذا السبب يحظى هذا اليوم بأهمية كبيرة وقدسية لدى محبي اهل البيت عليهم السلام لأنه يخلد ما وقع على ال بيت النبوة من ظلم وجور.