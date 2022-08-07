شاهد اجواء مدينة خرمشهر في ليلة تاسوعاء

العالم - ايران

كان وما زال وسيبقى لمقتل الإمام الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابداً، فهاهم محبوه وموالوه يقيمون العزاء بذكرى استشهاده ككل سنة و ذلك بإقامة المجالس العاشورائية مستلهمين من تلك الذكرى العِبرة والعَبرة.

يواصل الخرمشهريون إحياء ليالي عاشوراء في الليلة التاسعة من محرم الحرام التي تمثل ذكرى استشهاد عبدالله الرضيع عليه السلام في خوزستان، ففي هذه الليلة انطلقت مسيرة حاشدة في مدينة خرمشهر حيث جابت المسيرةُ شوراع المدينة وصولاً إلى حسينية المرحومِ آية الله سيد عدنان الغريفي التي أصبحت في هذه الليالي قبلة لعشاق إبي عبدالله في جنوب غربي إيران.

قصائد وحناجر ترثي فاجعة كربلاء ومحاضرات تهدف الى تعريف رسالة الإمام الحسين عليه السلام والاهداف الساميه التي ضحى من أجلها هكذا هي اجواء مدينة خرمشهر على اعتاب ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

لم تكن تلك اللا التي أطلقها الامام الحسين عليه السلام مجرد شرارة أحرقت معسکر الظلم والباطل وحسب، لكنها أصبحت شعلة تنير طريق الحق، هكذا تبدو المجالس الحسينية بعد أكثر من ألف عام.