الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

حشود غفيرة في اهواز ترسم اروع صورة لعاشوراء الامام الحسين(ع)

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في مدينة اهواز جنوبي ايران، ان حشوداً غفيرة خرجت من مدينة اهواز والمدن المجاورة لها للمشاركة في احياء ذكرى عاشوراء لاستشهاد الامام الحسين واهله واصحابه "عليهم السلام".

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان المشاهد تصعب وصفها في اروع صورة تجلت في ما يبذله الاهالي من بذل الاطعمة بلا حدود ونصب المواكب والسرادق الحسينية على كافة الطرق العامة والفرعية تعظيماً لشعائر الامام الحسين "عليه السلام"، وتعبيراً عن حب الحسين، رغم ارتفاع درجات الحرارة والتي بلغت 53 درجة مئوية، اضافة الى ارتفاع درجة الرطوبة.

هذا ويحيى ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام" في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظاتِ الايرانية التي اتشحت بالسواد.

وتسيرُ مواكب المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة، وتُقرأ فيها الأشعار والمراثي، فضلاً عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

واقعة كربلاء ... متجددة عبر القرون

صنعاء تتأهب لإحياء يوم عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني غداً الاثنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملايين الايرانيين يحيون ذكرى العاشر من محرم

شاهد: مراسل العالم يكشف استعدادات العتبة الحسينية لركضة طويريج المليونية

نحو 70% من الأمريكيين يعتبرون أن الوضع القائم في الاقتصاد يتدهور

الإحتلال يهدم منزلي الأسيرين الفلسطينيين صبيحات والرفاعي

الشيخ كتمتو: الامام الحسين (ع) رسم الطريق الصحيح للبشرية من بعده

شاهد بالفيديو.. حشود غفيرة في اهواز ترسم اروع صورة لعاشوراء الامام الحسين(ع)