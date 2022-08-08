حشود غفيرة في اهواز ترسم اروع صورة لعاشوراء الامام الحسين(ع)

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان المشاهد تصعب وصفها في اروع صورة تجلت في ما يبذله الاهالي من بذل الاطعمة بلا حدود ونصب المواكب والسرادق الحسينية على كافة الطرق العامة والفرعية تعظيماً لشعائر الامام الحسين "عليه السلام"، وتعبيراً عن حب الحسين، رغم ارتفاع درجات الحرارة والتي بلغت 53 درجة مئوية، اضافة الى ارتفاع درجة الرطوبة.

هذا ويحيى ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام" في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظاتِ الايرانية التي اتشحت بالسواد.

وتسيرُ مواكب المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة، وتُقرأ فيها الأشعار والمراثي، فضلاً عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.

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