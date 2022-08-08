نحو 70% من الأمريكيين يعتبرون أن الوضع القائم في الاقتصاد يتدهور

العالم-الاميركيتان

وقالت القناة: "أكثر من ثلثي الأمريكيين – 69%، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور. إنه أعلى مؤشر منذ عام 2008، عندما اعتقد ذلك 82% من المستطلع آراؤهم".



بالمقابل، يعتبر 12% من الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم أن الوضع الاقتصادي يتحسن، في حين يعتقد 18% أنه ثابت.



وقد تم إجراء الاستطلاع في 5-6 آب / أغسطس، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، حيث شمل 665 شخصا.

وكانت تقارير حكومية أمريكية قد أكدت أن طلبات إعانة البطالة في امريكا قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000، الأسبوع الماضي، بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.

وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة جاءت عند 235 ألفا، الأسبوع الماضي، بعد التحرك ذهابا وإيابا بنحو 1000 أو أقل من 230 ألفا في الأسابيع الأربعة السابقة.