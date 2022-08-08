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اضراب المصارف في لبنان ليوم واحد

اضراب المصارف في لبنان ليوم واحد
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان الإضراب يوما واحدا (اليوم الاثنين) على أن تبحث الجمعية العمومية الأربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن.

العالم - لبنان

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الادارة شهد نقاشاً حاداً بين الأعضاء بين مؤيدين للإضراب بدءاً من اليوم وبين معارضين له نظراً الى السلبيات التي قد يتركها الإضراب على القطاع والاقتصاد عموماً. علماً ان بعض المعلومات من داخل الجمعية اشارت الى أن جمعية المصارف ستعلق الإضراب يوم الأربعاء المقبل.

وحسب بعض المصادر في بيروت، إضراب المصارف يزيد من وطأة الازمات التي تعاني منها لبنان بحيث لم يَكفها ما فعلته وتفعله بودائع المودعين ورواتب الموظفين من أعمال احتجاز ونهب منظّم، فتذهب الى الاضراب ليوم فقط مُتراجعة عن قرارها بالاضراب لثلاثة ايام متتالية وذلك استنكاراً لدعاوى مودعين وموظفين ضدها تعرف انها مُحقة ولكنها ارادت هذه المرة الهروب الى الامام بإضراب تُدرك انه لن يفيدها في شيء، وانّ لعنة الودائع وقَرصنتها لرواتب الموظفين تلاحقانها الى ان يكتب الله امراً كان مفعولا..

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