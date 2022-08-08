بالفيديو.. احياء ذكرى عاشوراء في شوارع العاصمة طهران

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، ان تتم قراءة مقتل الامام الحسين (ع) واقامة صلاة الظهر والعصر وسيتم اطلاق موكب طويريج على غرار الموكب الذي ينطلق من طويريج الى كربلاء المقدسة .

ويحيى ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالس العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات الايرانية التي اتشحت بالسواد.

وتسير مواكب المعزين في الشوارع والساحات العامة، وتقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة، وتقرأ فيها الأشعار والمراثي، فضلا عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.



المزيد بالفيديو المرفق..