خاص بالعالم

وقال السيد الموسوي في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام: ان معسكر يزيد وعمر بن سعد يتمثل اليوم في أميركا وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح السيد الموسوي، انه لا يمكننا أن ندعي أننا على نهج الامام الحسين عليه السلام ونتجاهل الظلم الذي يجري في اليمن وفلسطين، حيث انه لا يمكن اختزال الامام الحسين عليه السلام لفئة دون أخرى.

وشدد السيد الموسوي على ان ثورة الامام الحسين عليه السلام عابرة للحدود رغم أن الاعداء يسعون الى حصرها في نطاقات طائفية أو مناطقية.

هذا ويحيى ملايين المسلمين في ايران والعالم ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام" في العاشر من شهر محرم الحرام.

ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالسِ العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات الايرانية التي اتشحت بالسواد.

وتسير مواكب المعزين في الشوارع والساحاتِ العامة، وتقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيات بحضور حشود كبيرة، وتُقرأ فيها الأشعار والمراثي، فضلاً عن سرد واقعة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه.

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