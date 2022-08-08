أهمية تمشيط البادية السورية من فلول داعش

العالم – صدى سوريا

وتناول برنامج"صدى سوريا"، موضوع تصميم الجيش السوري على انهاء مارد الوهم في البادية واطراف المحافظات السورية وصولا الى الحدود العراقية والاردنية عبر عملية تمشيط واسعة تؤكد ان وقود الارهاب لم يعد قادرا على اشعال المنطقة وسيندثر مع نهجه واهدافه الأمريكية الصنع التي تسعى لانعاش وجود داعش في المنطقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على الأوضاع في سوريا.

وسلط البرنامج الضوء على هاشتاغ بفعالية عملية التمشيط لفلول داعش في البادية السورية والتي يرافقها اعمال على الارض تقطع الطريق على فلول جماعة داعش للاستفادة من أي معلم من معالم البادية.

حيث نشر موقع نيوز ستراتيجيا مستفسرا:" هل هناك من يوظف فلول داعش في البادية السورية، حيث اعتمد هؤلاء، أو مَن تبقّى منهم، على شنّ هجمات مباغتة من دون السيطرة على أيّ مكان بشكل جليّ، والعودة والإختباء في أماكن سرّية، والملاحظ أن هذه التكتيكات نمت بوضوح خلال العام ، وسط اتّهامات وجّهتها دمشق إلى واشنطن بتقديم الدعم لـ”داعش” الذي يتّخذ من البادية السورية المتّصلة بمنطقة التنف -التي بها أكبر قاعدة أميركية في سوريا – مأوى له هذا النشاط تزامن مع إعلان الأميركيين الإبقاء على قواتهم في سوريا بحجّة “محاربة الإرهاب”، بالرغم من إعلانهم السابق والمتكرّر القضاء على “داعش”، وما تلا ذلك من زيادة في نشاط خلاياه ونجاح عدد من قادة الصفّ الأول فيه من الفرار من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، والذي كانت القوات الأميركية والكردية تحتجزهم".

وأكد ضيف البرنامج المهندس محمد السعيد قائد لواء القدس أن من المعروف ان البادية السورية تشكل ثلث مساحة سوريا تقريبا فهنالك بادية تدمر والسخنة التابعة لمحافظة حمص وبادية دير الزور وبادية محافظة الرقة ومنذ تحرير مدينة دير الزور في الشهر العاشر من عام 2017 والسيطرة على الريف الغربي والريف الشرقي ومدينة دير الزور بالكامل بدأت في عام 2018 أعمال تمشيط البادية السورية.

وأضاف السعيد أن هذه الأعمال مستمرة الى اليوم في ملاحقة فلول داعش الارهابية المتواجدة في كافة انحاء البادية السورية.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- المهندس محمد السعيد قائد لواء القدس

التفاصيل في الفيديو المرفق ...