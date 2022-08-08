استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها خلال العداون الإسرائيلي على غزة

العالم- فلسطين

وقالت وكالة "قدس برس" إن "الطفلة حنين وليد أبو قايدة (10 أعوام)، استشهدت إثر جراح خطيرة أصيبت بها بإحدى شظايا قذائف الاحتلال، في مدينة غزة".

وكانت نعامة أبو قايدة، والدة حنين، استشهدت إثر قصف طيران الاحتلال لمركبة زفاف ابنها، أثناء توجهها لنقل عروسه إلى منزله، أمس الأحد، وهي ذات الغارة التي أصيبت فيها الطفلة الشهيدة، إلى جانب 7 فلسطينيين آخرين.

يذكر أنه استشهد، في وقت سابق اليوم الاثنين، شرطي المرور الفلسطيني محمود داود، متأثرًا بجراح خطيرة، كان قد أصيب بها خلال عمله في مفرق السامر وسط مدينة غزة، إثر تعرضه لقصف من طائرات الاحتلال.

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليا استمر لثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين، ودُمرت خلاله عشرات المنازل، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.