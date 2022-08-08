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آلاف الأتراك يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين( ع )

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

احياءا لذكرى عاشوراء الاف من المواطنين الاتراك وجاليات اسلامية ينظمون سلسلة فعاليات وانشطة في ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) ،مظاهر العزاء حضرت هنا وسط تاكيد على ضرورة استلهام افكار الإمام الشهيد في الثورة على الظلم.

العالم - مراسلون

المشاركون في المراسم العاشورائية اكدوا حرصهم على إحياء مشاهد ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) واستلهام الفكرة ممزوجة بالعاطفة الصادقة، مشيرين الى ان رفع الرايات الحسينية في عاشوراء وترديد الشعارات تاتي لاستذكار قيم حادثة كربلاء

وخلال مراسم عاشوراء حرصت الهيئات والمؤسسات الدينية والثقافية على تهيئة شؤون استضافة المشاركين في المراسم، بالإضافة إلى توفير شروط السلامة والأمان وسائر الخدمات العامة.

حشود تتجمع هنا في اسطنبول ضمن فعاليات احياء عاشوراء تجدد مشاعر العزاء باستشهاد الامام الحسين وتؤكد على ضرورة السير على نهج امير المؤمنين(ع) في مواجهة الظلم والطغيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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