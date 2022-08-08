آلاف الأتراك يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين( ع )

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المشاركون في المراسم العاشورائية اكدوا حرصهم على إحياء مشاهد ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) واستلهام الفكرة ممزوجة بالعاطفة الصادقة، مشيرين الى ان رفع الرايات الحسينية في عاشوراء وترديد الشعارات تاتي لاستذكار قيم حادثة كربلاء

وخلال مراسم عاشوراء حرصت الهيئات والمؤسسات الدينية والثقافية على تهيئة شؤون استضافة المشاركين في المراسم، بالإضافة إلى توفير شروط السلامة والأمان وسائر الخدمات العامة.

حشود تتجمع هنا في اسطنبول ضمن فعاليات احياء عاشوراء تجدد مشاعر العزاء باستشهاد الامام الحسين وتؤكد على ضرورة السير على نهج امير المؤمنين(ع) في مواجهة الظلم والطغيان.

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