الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: الجهاد الاسلامي حققت انجازا لايمكن تجاهله

الإعلام العبري: الجهاد الاسلامي حققت انجازا لايمكن تجاهله
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أنّ "حركة الجهاد الإسلامي حققت إنجازاً على مستوى الوعي لا يمكن تجاهله". 

العالم- فلسطين

ويأتي ذلك بعد إعلان دخول اتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيّز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداءً من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.

سبق ذلك، إعلان "سرايا القدس"، الجمعة، بدء الرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث أطلقت نحو 1000 صاروخ في اتجاه الأراضي فلسطين المحتلة، بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على القطاع.

وتعليقاً على ذلك، قال العقيد في الاحتياط كوبي ميروم "للقناة الـ 13" االعبرية: "أنا أعتقد أنّه يوجد إنجاز على مستوى الوعي للجهاد الإسلامي ولا يمكن تجاهله"، مضيفاً أنّ "حركة الجهاد استطاعت إطلاق ألف صاروخ في 3 أيام واستهدف وسط اسرائيل والقدس ومطار بن غوريون".

وأضاف ميروم: "حركة الجهاد استطاعت أن تطلق ألف صاروخ في 3 أيام، وتشوّش حياة عشرات آلاف الإسرائيليين، وهذا ينبغي وضعه على الطاولة عندما نتحدث عن إنجازات هذه العملية".

وتابع: "أنا أعتقد أنّ هذه لن تكون صورة الحرب القادمة، فالتحدي لدينا مقابل حماس وحزب الله، لن يكون حرب في ساحة واحدة بل كل حرب ستكون في عدة ساحات، وأكبر بأضعاف، مع آلاف الصواريخ ضد الجبهة الداخلية ومئات الضحايا والأضرار"، معتبراً أنّ "هذه هي الصورة التي ستكون وليس التي كانت في الأيام الثلاثة الأخيرة".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ "حماس لديها قدرات أكثر بمئات المرات، ولحزب الله بألف مرة"، مشيرةً إلى أنّ "السيناريو المثير للقلق في مواجهة متعددة الساحات".

روابط ذات صلة

الإعلام الحكومي في غزة يناشد المجتمع الدولي برفع الحصار وإدخال المساعدات

استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها خلال العداون الإسرائيلي على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستشار الوفد الايراني: الكرة في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها

بالفيديو.. آلاف الأتراك يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين( ع )

بالفيديو.. السوريون يحيون ذكرى عاشوراء بمنطقة السيدة زينب عليها السلام

ليبيا.. جلسة لمحاكمة أكثر من 50 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش"

بالفيديو.. الكرملين يتهم كييف بقصف زابوريجيا ويحذر من عواقب كارثية على أوروبا

جماهير غفيرة تشيّع الشهيد ياسر النباهين وأطفاله الثلاثة وسط قطاع غزة