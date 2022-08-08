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مرندي: الكرة الآن في ملعب واشنطن وأيّ اتفاق يجب أن يكون واضحا

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اربعة ايام من المحادثات المكثفة حول القضايا الخلافية المتبقية لالغاء الحظر عن ايران، ادت الى حصول بعض التطور النسبي في عدد من الملفات، لكن لا يوجد نص نهائي جاهز للتوقيع لاحياء الاتفاق إلا بعد حسم كافة القضايا العالقة، هذا ما قاله مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الايرانية.

العالم - خاص بالعالم

المسؤول الايراني تحدث عن بعض ما جرى خلف اسوار فندق كوبورغ في فيينا، مشيرا الى منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا قدم بعض المقترحات لحل باقي القضايا الخلافية فيما قدمت طهران ايضا ردها الى جانب بعض الملاحظات مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك قضايا مازالت بحاجة الى دراسة، وسيتم إبلاغ مورا وباقي الأطراف بوجهة النظر الايرانية في وقت لاحق.

مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها، مشيرا الى أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق.

التصريحات الايرانية جاءت ردا على ما نقلته وسائل اعلامية عن قيام منسق الاتحاد الاوروبي بطرح نص نهائي للاتفاق، لكن ونقلا عن مصدر أوروبي رفيع فإن العقبة الكبيرة المتبقية هي الخلاف بشأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فالاوروبيون يريدن في النص النهائي الذي قدموه أن يقولوا أن الاتهامات الموجهة الى ايران يجب حلها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ليست من اختصاص مفاوضات العودة إلى الاتفاق.

وهنا بيت القصيد، فطهران أكدت بشكل واضح، أنه لاسبيل للتوصل الى اتفاق قبل تأمين المنافع الاقتصادية لايران ورفع كافة المزاعم الموجهة ضد طهران، ومنها اغلاق ملف مزاعم الوكالة الذرية حول العثور على آثار لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع ايرانية.

من جانبها علقت الخارجية الأمريكية على نص الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى انه هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي، زاعمة أنها مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

وعلى ضوء هذه التطورات عاد الوفد الايراني المفاوض وباقي الوفود الى عواصمهم لدراسة المقترح الاوروبي وللتشاور، دون أن يكون هناك تاريخ محددا للعودة إلى فيينا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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