حماس: العدوان على غزة يدعونا للتلاحم في الميدان لدحر الاحتلال

العالم- فلسطين

وقالت حماس في بيانٍ لها، مساء الاثنين: إن "جرائم الاحتلال في القطاع "عدوان وتصعيد خطير يكشف مجدّداً سادية الاحتلال وسياسته القائمة على ارتكاب المجازر بحقّ شعبنا الفلسطيني، عبر تاريخه الأسود الملطّخ بالدَّم الفلسطيني".

وشددت على أن "العدوان محاولة يائسة منه، لإخماد جذوة المقاومة، وكسر صمود شعبنا، ونضاله دفاعاً عن حقوقه وأرضه ومقدساته".

ودعت "جميع الفصائل الفلسطينية وقوى شعبنا الحيّة، في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وفي الشتات ومخيمات اللجوء، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، والتكاتف صفاً واحداً، وفق برنامج نضالي شامل وموحّد لمواجهة الاحتلال، ولاستعادة حقوقنا الوطنية".

وشددت على أن "جرائم الاحتلال ومجازره التي ارتكبها في هذا العدوان الغاشم على قطاع غزّة، وغيرها من جرائمه وانتهاكاته المستمرة في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل، لن تسقط بالتقادم".

وأضافت أن "هذه الجرائم "ستظل حيّة في ذاكرة شعبنا الفلسطيني"، ودعت "كل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك بقوّة لمحاسبة قادة الاحتلال مجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية".

وترحّمت على" أرواح شهداء شعبنا الأبرار في قطاع غزَّة، وفي مقدّمتهم قادة المقاومة الأبطال في حركة الجهاد الإسلامي، وبعثت برسالة الصَّبر والاحتساب والتضامن مع أهاليهم وذويهم".

وشددت على أنَّ" دماء الشهداء وتضحيات شعبنا وصموده هي مناراتٌ على الطريق، لانتزاع حقوقنا المشروعة في التحرير والعودة".

وأشارت إلى أنَّ" الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها الحركة بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع جميع الدول والأطراف المعنيَّة، تنبع من إيمان الحركة بمسؤوليتها التاريخية في حماية شعبنا الفلسطيني، وصولاً إلى وقف العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا في قطاع غزّة".

وأكدت أنها "ستمضي بكل مكوّناتها وعناوينها، في مسيرتها النضالية القائدة والأمينة والحارسة للحقوق والثوابت والمقدسات، معبّرة عن تطلّعات شعبنا الفلسطيني، وعنواناً لوحدته والتفافه حول خيار المقاومة الشاملة، سبيلاً للدفاع عن الأرض والمسرى والأسرى وحتى زوال الاحتلال".

وقالت: إنَّ" استمرار بعض الدول العربية في مسار التطبيع مع العدو، يشكّل غطاءً له على ارتكاب المزيد من الجرائم ضدّ أرضنا وشعبنا، ودعت تلك الدول الشقيقة إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ؛ انتصاراً لقيم العروبة والإسلام الرّافضة للاحتلال والعدوان".

وعبرت حركة حماس عن" بالغ استنكارها لسياسة المعايير المزدوّجة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، في تعاملها مع قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، وفي انحيازها للاحتلال وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني المُحاصَر، وندعوهم إلى الكفّ عنها احتراماً لقيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية".

وشنّ الاحتلال الصهيوني عدوانا على قطاع غزة، بدأ مساء الجمعة واستمر حتى مساء أمس الأحد، وأدى إلى استشهاد46 مواطناً، منهم 15 طفلاً وأربع سيدات، و365 مصاباً بجراح مختلفة.