فلسطين: العدوان على غزة غير مبرر وغرضه كان الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

العالم - فلسطین

وقال منصور، في إفادة أمام مجلس الأمن، مساءالإثنين، إن "ما تسميه إسرائيل بالحق في الأمن بات رخصة للقتل، وينبغي سحب هذه الرخصة"، مؤكدا أن "العدوان الإسرائيلي على غزة غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وأضاف: "هناك أمران لا يتغيران في السياسية "الإسرائيلية" بغض النظر عن الحكومة، هما ضرب غزة والاستمرار في توسيع المستوطنات"، متابعا: "هذا العدوان غير مبرر وسببه الأساسي هو الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والحصول على أصوات المتطرفين".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيز التنفيذ، مساء أمس الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا وإصابة العشرات.

ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار بين حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".

وينسلاند: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا

ومن جانبه، أعلن المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين "إسرائيل" وقطاع غزة لا يزال هشا.

وأضاف وينسلاند في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن حول التصعيد الأخير في قطاع غزة أن "حلقات العنف في غزة لن تتوقف إلا بتحقيق تسوية سياسية للنزاع تضع حدا للاحتلال".

وتابع: "ملتزمون بمواصلة التواصل مع الأطراف لضمان استمرار العمل بوقف إطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أن "أي استئناف للأعمال العدائية سيؤدي إلى آثار مدمرة على الطرفين، وغزة كانت على شفا انهيار إنساني عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس".

وأكد أن "نقص الأدوية والمعدات الطبية أدى إلى مضاعفة آثار التصعيد في غزة".

وأشار إلى أن "إغلاق إسرائيل التام للمعابر على مدى 6 أيام خلق أزمة إنسانية في غزة".