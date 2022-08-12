الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: شهداؤنا وجرحانا وأسرانا هم الشاهدون على وفاء بيعتنا للإمام الحسين (ع)

السيد نصر الله: شهداؤنا وجرحانا وأسرانا هم الشاهدون على وفاء بيعتنا للإمام الحسين (ع)
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان شهداءنا وجرحانا وأسرانا وعوائلنا المضحية ومجاهدينا هم الشاهدون على وفاء بيعتنا للإمام الحسين (ع).

العالم - لبنان

السيد نصر الله، وفي كلمته خلال الليلة الأخيرة من المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، توجه إلى "كل العائلات الكريمة من جيران المجلس الذين أزعجناهم خلال هذه الأيام والليالي"، وقال "نحن نعتذر منهم ونسأل الله أن يجعلهم شركاء في إحياء هذه الليالي".

جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال إحياء الليلة الأخيرة من عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الاثنين العهد والبيعة بالمضي على خط ونهج الإمام الحسين (ع).

وقال السيد نصرالله “نجدد عهدنا وبيعتنا للإمام الحسين في الحصار والجوع والقتل والحرب النفسية وبالتهديد بالإغتيالات وبكل الصعوبات، مشيراً إلى أن حزب الله وعلى مدى 40 عاماً، قدم الكثير من الشواهد على تمسكه بنهج الإمام الحسين (ع)، نهج التضحية والوفاء.

وتوجه السيد نصرالله بالشكر إلى كل من ساهم في إقامة المجالس العاشورائية والمشاركين فيها، ومنظمي المسيرات والمضائف. كما شكر السيد نصرالله القوى الأمنية والجيش اللبناني على الدور الذي أدوه في حفظ الأمن وحماية المجالس.

وشدد السيد نصرالله في كلمته، على أن للإمام الحسين (ع) عبر تاريخ وفي المستقبل، أحبة وأنصاراً يحملون رايته، ويصرخون بكلماته، ويفدون دين النبي (ص) مثله، ويلبون صرخته ونداءه.

واضاف سماحته قائلا: شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وعوائلنا المضحية ومجاهدونا الذين ملأوا الساحات الصابرون والثابتون في مواجهة كل فتنة هم الشاهدون على وفاء بيعتنا للإمام الحسين عليه السلام.

روابط ذات صلة

بدء كلمة السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء الحسين(ع)

السيد نصر الله: مجتمع الاحتلال غير مؤهل للحرب +(فيديو)

شاهد بالفيديو.. السيد حسن نصر الله ينصح 'اسرائيل'

السيد نصرالله: الساعات الآتية ستثبت أن العدو أخطأ بالتقدير في عدوانه على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي