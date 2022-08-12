شاهد.. مراسم ذكرى عاشوراء في لبنان بعدسة العالم

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وكان ابرزها المسيرة المركزية الحاشدة التي نظمها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بمشاركة عشرات الالاف من المؤمننين الحسينيين ومحبي آل بيت الرسول عليهم السلام .

والمسيرة التي انطلقت عقب تلاوة المقتل الحسيني جابت الشوارع الرئيسة للضاحية، حيث تقدمتها الفرق الموسيقية، وحملة الرايات، وفرق اللطيمة، وحشد من الفعاليات السياسية، والحزبية والعلمائية، مؤكدين تمسكهم وبقاءهم على خط ونهج الامام الحسين عليهالسلام الثوري الرافض لكل انواع الاستبداد.

واعتبرو المشاركون مسيرة المقاومة وبطولاتها ضد الاحتلال هي انعكاس للمدرسة الحسينية ونهجها الجهادي.

وكانت العديد من المدن، والقرى اللبنانية احييت العاشر من محرم بمسيرات حاشدة، ومشهديات تمثل واقعة الطف وسط مشاركة شعبية من كافة الاعمار، بالتزامن مع اقامة المضايف العاشورائية، وتقديم الولائم على حب ابي عبدالله، واهل بيته عليهم السلام التي انتشرت بكثافة رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان، كما ورفعت الرايات على ساريات الطرق وسط تاكيد على التمسك بخيار المقاومة لمواجهة كل انواع الظلم الاحتلال.

أمة تنهل من معين الإمام الحسين عليه السلام هي أمة حق وتحدي، ومقاومة فلن يمحو ذكرها التاريخ ولن يتوقف عند تضحياتها حاضر ومستقبل.

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