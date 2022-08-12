القمر الصناعي "خيام" خطوة كبيرة في مجال تطوير تكنولوجيا الفضاء الايراني

خاص بالعالم

مباشرة وبعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإيراني خيام المحلي الصنع بالكامل والذي يزن 600 كيلو غرام تصدر هذا الإنجاز الذي حققته الجمهورية الاسلامية أخبار وسائل الإعلام العالمية ما يؤكد أهمية هذا الموضوع لوسائل الإعلام الغربية.

وفي هذا الصدد، كتبت وكالة رويترز للأنباء في تقرير أنه وبالتزامن مع تخطط طهران وموسكو لتعزيز العلاقات الثنائية بهدف مواجهة الحظر الغربي، تم إطلاق هذا القمر الصناعي الإيراني بنجاح بواسطة حامل أقمار صناعية روسي.

من ناحية أخرى، وصفت وكالة أنباء أسوشيتيد برس هذه الخطوة بأنها ناجحة وأشارت إلى أنه وبعد حوالي تسع دقائق من عملية الإطلاق، وضع القمر الصناعي الإيراني خيام في مدار الأرض.

كما لوحظ إهتمام هذه الوكالة الإخبارية الأميركية بالاسم الذي اطلق على هذا القمر الصناعي وأشارت في هذا السياق بالقول ان إسم هذا القمر الصناعي مأخوذ من اسم العالم الإيراني عمر الخيام الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد.

أما صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية فتناولت مخاوف قادة كيان الاحتلال من إطلاق هذا القمر الصناعي الإيراني وكتبت تقول أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن قلقهم بشأن أنباء إطلاق القمر الصناعي خيام بالتعاون مع روسيا، وأن قلق السلطات الإسرائيلية، تزامن مع عدم ردود أفعال تذكر من السلطات الأميركية بشأن حل لغز عملية إطلاق هذا القمر الصناعي الايراني.

ووفقًا لإعلان منظمة الفضاء الإيرانية يخضع القمر الصناعي خيام لسيادة وتشغيل الجمهورية الإسلامية في إيران وسيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات الأرضية الواقعة في الأراضي الإيرانية كما سيتم إستلام المعلومات والصور المرسلة عبره في هذه المحطات أيضاً.

ونظرا لوزنه الكبير فقد تم إطلاق هذا القمر الصناعي إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الصناعية سويوز ووُضعع في المدار، فيما تم الإعلان عن استقبال الباحثين الإيرانيين الإشارات الأولى منه ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "من ايران" محمد شلتوكي الخبير في الشؤون الفضائية والدفاعية ليجيب عن الاسئلة التالية:

- ما هي أبرز مميزات وخصائص القمر الصناعي خيام وبماذا يختلف عن الأقمار الصناعية السابقة لإيران؟

- ما هي استخدامات هذا القمر الصناعي؟

- هل لهذا القمر الصناعي إستخدامات عسكرية وهل يمكن لروسيا أن تستفيد من معطياته ومعلوماته؟

- هل يمكن استخدام معلومات وبيانات هذا القمر الصناعي للأغراض الأمنية في المنطقة؟

- ما هي برامج وخطط إيران المستقبلية على هذا الصعيد؟ وهل يمكن تحقيق إنجاز كبير لإيران في مجال صنع الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية؟

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