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مايك بينس يعلق على تفتيش منزل ترامب

مايك بينس يعلق على تفتيش منزل ترامب
الثلاثاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس عن قلقه إزاء عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

العالم - الأميرکيتان

وكتب بينس على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "أشاطر ملايين الأمريكيين قلقهم العميق إزاء التفتيش غير المسبوق للمقر الشخصي للرئيس ترامب. ولم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة منزله الشخصي في تاريخ أمريكا".

ودعا بينس للتعامل مع ما وصفه "بالانحياز الحزبي" لوزارة العدل الأمريكية.

واعتبر أن "أعمال أمس تقوض ثقة المجتمع بمنظومة عدلنا، وعلى المدعي العام غارلاند أن يقدم تقريرا كاملا للشعب الأمريكي ليوضح لماذا تم اتخاذ هذه الخطوة، وعليه أن يقوم بذلك فورا".

وجاء ذلك تعليقا على تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع مار أي لاغو في ولاية فلوريدا، الذي جرى في إطار التحقيقات في تعامل ترامب مع الوثائق الرسمية، بما فيها سرية، حيث يشتبه بالرئيس السابق في عدم تسليمه الوثائق للإدارة الجديدة في عام 2021.

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