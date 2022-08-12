السعودية وأمريكا تطلقان مناورات عسكرية في ينبع

العالم - السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء ينبع، استعدادا للمشاركة في المناورات.

وأوضحت أن التمرين الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري ويمتد لعدة أيام، يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية.

وأضافت أن التمرين يأتي تعزيزا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية.

وذكرت القيادة المركزية لقوات مشاة البحرية الأمريكية أن التمرين يشهد النسخة الثامنة منه، ويقام كل سنتين، بهدف "دعم الأمن الإقليمي والاستجابة للأزمات وعمليات الطوارئ".