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وزارة النفط السورية: الاحتلال الأمريكي يسرق أكثر من 80 في المئة من إنتاج النفط

وزارة النفط السورية: الاحتلال الأمريكي يسرق أكثر من 80 في المئة من إنتاج النفط
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط السورية أن "قوات الاحتلال الأمريكي" ومرتزقتها تسرق 66 ألف برميل يوميا من متوسط إنتاج سوري يقدر بنحو 80 ألف برميل خلال النصف الأول من العام الجاري.

العالم - سوريا

وخلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء لمناقشة خطط عملها وعمل الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من الجاري، قالت الوزارة إن إنتاج النفط خلال تلك الفترة بلغ نحو 14.5 مليون برميل، بمتوسط إنتاج يومي بنحو 80.3 ألف برميل.

وأوضحت الوزارة 14.2 ألف برميل من تلك الكمية يتم تسليمه يوميا إلى المصافي، "بينما تسرق قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية".

وذكرت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ نحو ملياري متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 11.3 مليون متر مكعب منه 11.1 مليون متر مكعب يوميا غازا نظيفا.

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