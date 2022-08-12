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عودة الاتصالات العسكرية بين فنزويلا وكولومبيا

عودة الاتصالات العسكرية بين فنزويلا وكولومبيا
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن القوات المسلحة الفنزويلية ستباشر إعادة إقامة الاتصالات مع نظيرتها الكولومبية في أقرب وقت.

العالم - الأميركيتان

وقال وزير الدفاع في بيان نشره الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الفنزويلية على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "تلقيت أمرا من القائد العام للقوات المسلحة الفنزويلية نيكولاس مادورو بالاتصال فورا بوزارة الدفاع الكولومبية لنستعيد اتصالاتنا العسكرية".

يذكر أنه جرت في كولومبيا يوم 7 أغسطس الجاري مراسم تنصيب الرئيس الجديد، غوستافو بيترو، الذي هو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا.

وعلى إثر توليه المنصب، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده لتطبيع العلاقات مع كولومبيا، علما بأن البلدين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في فبراير 2019، في أعقاب اعتراف الحكومة الكولومبية السابقة بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

وقد أجرى الرئيس الكولومبي الجديد، غوستافو بيترو، اتصالا هاتفيا مع مادورو، بحث فيه مسألة إعادة فتح الحدود بين البلدين.

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