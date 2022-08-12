تفاصيل جديدة حول وفاة معارضتين سعوديتين في استراليا

العالم- السعودية

وأوضح الموقع أن قصة الشقيقتين السعودتين تعود إلى عام 2017، عندما انتقلتا من السعودية إلى أستراليا، وبعدها تقدمتا بطلب اللجوء هناك.

ووفق الموقع، فإن الشقيقتين كانتا تشعران بأن محققا خاصا يتابع تحركاتهما في أستراليا، فيما نقل عن مدير المبنی الذي يضم مسكنهما أن الشقيقين أعربا ذات مرة عن قلقهما بشأن "تلاعب" شخص بطعامها بعد طلبه من خدمة توصيل الطعام "أوبر".

وقال "مايكل بيرد"، مدير المبنى الذي عاشت فيه الشقيقتان السعودیتان منذ نوفمبر من العام الماضي، لصحفية "راشيل براون"، إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من "آمال" و"إسراء" في الساعات الأولى من صباح يوم 26 يناير.

وأضاف: "كانا يسألان بشكل أساسي عما إذا كنا قد رصدنا أي شيء مريب على الكاميرات".

وقالتا وقتها إنهما شاهدتا شخصًا متربصا بين شاحنة مركونة وسيارة أخرى، لكن هذا لم يكن في مجال أي من الكاميرات الأمنية للمبنى.

وتابع "بيرد": "كانت الفتاتان خائفتان للغاية" من شيء أو شخص ما.