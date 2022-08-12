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مسلح يحتجز موظفين وعملاء داخل مصرف في لبنان

مسلح يحتجز موظفين وعملاء داخل مصرف في لبنان
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أقدم أحد المودعين في مصرف Federal Bank في الحمرا اللبنانية على احتجاز موظفين وعملاء داخله بقوّة السلاح.

العالم - لبنان

وفي التفاصيل، دخل المودع إلى حرم الصرف مطالباً بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحاً حربياً ومادة البنزين مهدّداً بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع، وحضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.

وتحدثت معلومات عن محاولات فاشلة حتى الساعة للتواصل مع المودع المسلح الذي يحتجز مواطنين وموظفين في مصرف بالحمرا.

وقد منعت القوى الامنية المواطنين من الاقتراب من باب المصرف، وقد عمد المودع على رش مادة البنزين في المصرف مهددا بإشعالها. وقد منع الموظفين والمواطنين من استعمال الهاتف.

الى ذلك، انتشرت فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر وهي بحالة جهوزية تامة للتعامل مع أي سيناريو يمكن أن يطرأ.

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