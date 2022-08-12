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تشاهدون الليلة في بانوراما..

تظاهرات الجمعة في العراق، المحاذير والتداعيات.. الصراع في شبوة، حلول اليمن ليست في السعودية

تظاهرات الجمعة في العراق، المحاذير والتداعيات.. الصراع في شبوة، حلول اليمن ليست في السعودية
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، تحديد لجنة دعم الشرعية في العراق عصر غد الجمعة موعدا لتظاهرات ستنطلق على أسوار المنطقة الخضراء مطالبة في بيان لها بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى.

العالم - بانوراما

هذا فيما دعا التيار الصدري مجددا الى الخروج بتظاهرات جديدة غدا الجمعة في المحافظات، واستمرار الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة الفاسدين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: يشهد ما يسمى المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية لإدارة المناطق المحتلة جنوبي اليمن، يشهد صراعا كبيرا بين أعضائه الثمانية.

حيث قدم أحدهم استقالته على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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