تظاهرات الجمعة في العراق، المحاذير والتداعيات.. الصراع في شبوة، حلول اليمن ليست في السعودية

العالم - بانوراما

هذا فيما دعا التيار الصدري مجددا الى الخروج بتظاهرات جديدة غدا الجمعة في المحافظات، واستمرار الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة الفاسدين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: يشهد ما يسمى المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية لإدارة المناطق المحتلة جنوبي اليمن، يشهد صراعا كبيرا بين أعضائه الثمانية.

حيث قدم أحدهم استقالته على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.