لبنان: من مصلحة سوريا عودة السوريون إليها لبناء ما تهدم منها

العالم - سوريا

وأكد بوحبيب، خلال اللقاء أن "القيادة المعنية في لبنان تعرف جدية الدولة السورية والرئيس السوري بشار الأسد وكل المفاصل المعنية بتقديم كل التسهيلات لأن هذه مصلحة سوريا".

وأوضح بو حبيب، "أنني اصطحبت معي المراسلات والكتب التي تؤكد أن سوريا لم تدخر جهدا ولم تترك نقطة إلا وقامت بمعالجتها، لأن مصلحة سوريا أن يعود السوريون إلى سوريا لبناء ما تهدم منها".

بدوره، أشار عبد الكريم، إلى "أننا ركزنا خلال اللقاء على ما أثير في ملف النازحين واللاجئين والتصريحات المنسوبة للوزير، وقد أصغيت لقراءة لم تفاجئني لأني كنت قد سمعتها منه سابقا، وكذلك سمعتها من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عرفت أنه ترأس اجتماعا ضم الوزير بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والمدير العام للأمن العام برئاسة لمناقشة هذا الملف".