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المفوضية الأوروبية تعلن حجم مساعداتها المادية لأوكرانيا

المفوضية الأوروبية تعلن حجم مساعداتها المادية لأوكرانيا
الخميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها نسقت توصيل 66 ألفا و224 طنا من المساعدات المادية لأوكرانيا منذ فبراير الماضي.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتشمل هذه المساعدات 180 سيارة إسعاف و125 عربة إطفاء و300 مولد كهربائي و35 مركبة ثقيلة وأربعة جسور عائمة.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في بيان: "نشعر جميعا بالرعب من الأعمال الوحشية التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا. وبتقديم المساعدة الطارئة، يمكننا على الأقل تخفيف الضغط الهائل الواقع على أنظمة الاستجابة الطارئة في أوكرانيا".

والمساعدات التي يقدر حجمها بأكثر من 425 مليون يورو (439 مليون دولار)، مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، وكذلك النرويج وتركيا ومقدونيا الشمالية وتشمل معدات طبية وأدوات إيواء.

وقال لينارتشيتش: "هذا التضامن برهان على أن الاتحاد الأوروبي يقف مع أوكرانيا، ليس بالأقوال فقط ولكن أيضا بالأفعال".

يشار إلى أنه يتم تنسيق المساعدة لأوكرانيا بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن لأي دولة بموجبها طلب مساعدة من التكتل حال حدوث طوارئ.

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