إيران تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قرغيزيا

العالم - إيران

والتقي بيمان باك أمس الأربعاء سفير قرغيزيا لدى إيران "تورداكون صديقوف"، وناقش معه سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين.

وأكد بيمان على دعم منظمة تنمية التجارة الإيرانية الكامل لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.

وأضاف :فيما يتعلق بالقضايا المصرفية والمالية ، نحن على استعداد للتعاون الكامل مع المجموعات المصرفية أو المالية في قرغيزيا.

من جانبه أعرب صديقوف عن تقديره وشكره للتعاون الإيجابي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية مع رجال اعمال بلاده.

واعتبر التعاون السياحي وإقامة رحلات جوية مباشرة بين البلدين، من المجالات التي ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.