لابد ان يتضمن الاتفاق النووي رفع جميع انواع الحظر والتأكد من ذلك

العالم- ايران

وفي خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران اضاف آية الله صديقي ان ايران تواصل المفاوضات النووية من خلال فريق ذو تجربة وخبرة رغم الخروقات والعراقيل من جانب الاطراف الغربية المشاركة في المفاوضات.

من جانب آخر تطرق امام جمعة طهران الى الحرب الاخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على غزة في فلسطين المحتلة ، معتبرا ان نتائج هذه الحرب دليل على صدق الوعد الالهي.

واشار الى حرب الخامس من حزيران 1967 وكيف هزمت "اسرائيل" كل العرب ، فيما تغير الوضع بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران وتأسيس حزب الله في لبنان حيث تلاشت اسطورة ان اسرائيل لاتقهر ، وتمت هزيمتها في حرب الـ33 يوما مع حزب الله اللبناني.

واشاد صديقي باطلاق القمر الإصطناعي الايراني خيَام، مؤكدا انه سيزود المسؤولين بمعلومات في مجالات متعددة كحماية الغابات واكتشاف المعادن ورصد الحدود وغير ذلك.

كما اشار الى النجاحات التي حققتها البلاد طوال 43 عاما في مجال صنع الطائرات المسيرة بحيث نالت طائرة (مهاجر) المسيرة اعجاب العالم وتقدمت روسيا لشرائها كما اعربت دول اخرى عن رغبتها في شراء هذه الطائرة.