مراسل العالم: متظاهرو "دعم الشرعية" يصلون للمنطقة الخضراء

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الإخبارية، إن طلائع تظاهرة دعم الشرعية بدأت تصل الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف مراسلنا أن القوات الامنية العراقية وضعت يضع الحواجز الاسمنتية على اسوار المنطقة الخضراء تحسبا من حدوث أي اصتطدام بين المتظاهرين.

ان انصار التيار اصدري أدؤوا اليوم صلاة الجمعة الموحدة، حيث أكد فيها إمام الجمعة "مهند الموسوي" على استمرار الاعتصام التيار في محيط البرلمان العراقي، حتى تنفيذ المطالب المطروحة من قبل التيار.

واشار مراسلنا الى ان التيار الصدري دعا انصاره الى التظاهرة في كافة محافظات العراق ما عدى الكربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

واوضح مراسلنا أن تظاهرة انصار التيار الصدري تقابلها تظاهرة لانصار التيار الصدري خلف اسوار المنطقة الخضراء من جانب الجسر المعلق عند الساعة الخامسة بتوقيت بغداد.

وقال مراسلنا إن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق يفرض على جميع الاطراف السياسية تقدم التنازلات للوصول الى الحلول وانفراج الأزمة.

هذا و تم الإعلان عن موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى 'الشعب يحمي الدولة'؛ وفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف ب 'الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة'؛ وجاء في البيان دعوة للمشاركة الفاعلة للمطالبة مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي. وأوضحت اللجنة المنظمة أن 'التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر.

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