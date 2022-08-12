تدهور الوضع الصحيّ للأسير الشيخ يوسف الباز إثر إضرابه عن الطعام

العالم- فلسطين

وقد أعلن الشيخ يوسف الباز إضرابه عن الطعام، يوم أمس الخميس احتجاجًا على استمرار اعتقاله، واليوم صعّد إضرابه بالامتناع عن شرب الماء.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ "حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في "ريمون" إثر ذلك."

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحافي، "نقل الأسير الشيخ يوسف محمد الباز البالغ من العمر 64 عامًا، بشكل عاجل في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوروكا، إذ يعاني من خلل في عضلة القلب، بعد إضرابه منذ يومين عن الطعام والماء، وأن توترًا شديدًا يسود سجن ريمون في هذه الأثناء".

يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقيا على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.

والشيخ الباز من الأراضي المحتلة عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 إبريل/ نيسان الماضي.

يشار إلى أنه إضافة إلى المعتقل خليل عواودة، يواصل ثلاثة أسرى الإضراب هم: الشقيقان أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر، والشيخ يوسف الباز من الأراضي المحتلة عام 1948.