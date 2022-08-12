الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تدهور الوضع الصحيّ للأسير الشيخ يوسف الباز إثر إضرابه عن الطعام

تدهور الوضع الصحيّ للأسير الشيخ يوسف الباز إثر إضرابه عن الطعام
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير الفلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، إن" تدهورًا طرأ على الوضع الصحيّ للمعتقل الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، وجرى نقله إلى عيادة سجن "ريمون".

العالم- فلسطين

وقد أعلن الشيخ يوسف الباز إضرابه عن الطعام، يوم أمس الخميس احتجاجًا على استمرار اعتقاله، واليوم صعّد إضرابه بالامتناع عن شرب الماء.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ "حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في "ريمون" إثر ذلك."

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحافي، "نقل الأسير الشيخ يوسف محمد الباز البالغ من العمر 64 عامًا، بشكل عاجل في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوروكا، إذ يعاني من خلل في عضلة القلب، بعد إضرابه منذ يومين عن الطعام والماء، وأن توترًا شديدًا يسود سجن ريمون في هذه الأثناء".

يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقيا على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.

والشيخ الباز من الأراضي المحتلة عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 إبريل/ نيسان الماضي.

يشار إلى أنه إضافة إلى المعتقل خليل عواودة، يواصل ثلاثة أسرى الإضراب هم: الشقيقان أحمد وعدال موسى من بلدة الخضر، والشيخ يوسف الباز من الأراضي المحتلة عام 1948.

روابط ذات صلة

مراسل العالم : احتمال تعرض الاسير العواودة الى تلف دماغي

الاحتلال يرفض الإفراج عن شيخ المعتقلين الفلسطينيين

الاسير خليل عواودة في وضع صحي خطير جدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. لحظة بلحظة.. تظاهرات الصدرين ودعم الشرعية في العراق

العراق.. الاطاحة بمنفذي حادثة جسر ديالى

مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-08-2022

قطر توافق على إعادة إعمار المنازل التي هدمت بالعدوان الأخير على غزة

طرق بسيطة للتخلص من الصداع