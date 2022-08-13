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مقتل 11 شخصا وإصابة 20 خلال محاولة اختراق سجن في المكسيك

مقتل 11 شخصا وإصابة 20 خلال محاولة اختراق سجن في المكسيك
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أدت أعمال شغب اندلعت في أحد السجون وامتدت إلى شوارع مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا المكسيكية على الحدود مع اميركا إلى مقتل 11 شخصا، وإصابة 20 آخرين.

العالم- الاميركيتان

وقال ريكاردو ميخيا بيرديجا وكيل الأمن العام، خلال إفادة صحفية: "اندلع قتال داخل مركز الاعتقال خلف 20 نزيلا مصابا".

وأضاف: "أربعة منهم أصيبوا بأعيرة نارية، وتعرض الباقون للضرب والارتجاج. وتوفي نزيلان متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية".

وبحسب ميخيا، استعيدت السيطرة على السجن، لكن عصابة "مشيكليس" التي شاركت في الاشتباك داخل السجن، بدأت في أعمال شغب ومهاجمة المدنيين في مدينة سيوداد خواريز.

وأضاف المسؤول: "نتيجة لذلك قتل تسعة أشخاص إضافة إلى حالتي وفاة داخل السجن، ومن بين القتلى أربعة من موظفي ميغا راديو ومضيف وثلاثة فنيين".

وقد اعتقلت الشرطة ستة من أفراد عصابة "مشيكليس" المتورطين في الهجمات في المدينة. وبحسب وزارة الأمن، استعيد النظام في المدينة.

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