شاهد.. تظاهرات متزامنة في بغداد لحماية السلطات التشريعية

العالم - خاص بالعالم

على وقع تظاهرات متزامنة انقضى النهار في بغداد، كل التظاهرات احيطت بالمنطقة الخضراء، منها تلك التي خرجت بها جماهير الاطار التنسيقي، بعنوان حفظ الدولة، اما الاهداف فقد اعلنتها اللجنة التنسيقية وارتكزت على حماية السلطات التشريعية والقضائية وابعادها عن التوترات السياسية مع الحفاظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية.

تظاهرات الاطار قابلها من الجهة الاخرى من المنطقة الخضراء تظاهرة اخرى، لانصار التيار الصدري، التحقت بالاعتصام المستمر للتيار، مع صلاة جمعة موحدة، شملت اغلب المحافظات العراقية، وتركزت المطالب وعلى لسان السيد مقتدى الصدر على حل البرلمان والشروع باجراء انتخابات مبكرة:

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي الذي انتهجته اطراف عدة بعد أن منح مقتدى الصدر مهلة مدتها أسبوع للقضاء، من أجل حل البرلمان، رغم عدم وجود نص دستوري يجعل حل البرلمان من اختصاص السلطة القضائية، مقابل تمسك قوى الاطار وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعقد جلسات البرلمان والمضي في اجراءات اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية، تطلعات يعطلها التصعيد السياسي عبر ورقة الضغط الشعبي.

يستمر الاعتصام المفتوح لانصار التيار الصدري ، هنا داخل المنطقة الخضراء ، و يتزامن هذه المرة مع خروج تظاهرتين واحدة لانصار قوى الاطار التنسيقي بعنوان حفظ الدولة وثانية لانصار القوى المدنية وجماهير حراك تشرين.