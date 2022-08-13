تظاهرة في البصرة العراقية لحماية الدولة والدستور

العالم – خاص بالعالم

وشدد المتظاهرون خلالها على ضرورة احترام الدستور وعدم التعدي على مؤسسات الدولة، مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية وفق السياق الدستورية.

في التفاصيل، الشعب يحمي الدولة والدستور .. عنوان التظاهرة الحاشدة التي انطلقت في مدينة البصرة جنوب العراق .. الالاف احتشدوا بالقرب من مبنى مجمع المحاكم رافعين شعارات مطالبة بإحترام مؤسسات الدولة والذهاب نحو حوار بناء يفضي الى تشكيل حكومة وطنية تنهض بالبلد

اعضاء في مجلس النواب ممن شاركوا بهذه التظاهرة التي تعد الاكبر من نوعها في المحافظة اكدوا ان حل البرلمان لن يكون الا عبر الطرق الدستورية والقانونية مشيرين الى ان تعطيل المؤسسة التشريعية لن يحقق مصالح البلاد

وجاءت مطالب المتظاهرين متناغمة مع بيان اللجنة التنظيمية لتظاهرات دعم الشرعية في العراق التي شددت على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية