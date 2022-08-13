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إتحاد الصرافة الايراني يستعد لاجراء تحويلات العملات الرقمية المعدّنة

إتحاد الصرافة الايراني يستعد لاجراء تحويلات العملات الرقمية المعدّنة
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن اتحاد الصرافة الايراني عن استعداده لاجراء تحويلات العملات الرقمية المعدنة بهدف تسهيل واردات السلع الى البلاد.

العالم - ايران

وأوضح "كامران سلطاني زادة" أمين اتحاد الصرافة الايراني في تصريح السبت، أن بحسب اعلان البنك المركزي فانه يُحظر بيع وشراء العملات الرقمية المعدنة باستثناء الافراد المستصدرين للتراخيص القانونية اللازمة من قبل وزارتي الطاقة، والتجارة والصناعة، حيث بامكانهم استخدامها في عملية واردات السلع للبلاد.

وأشار أن سيتم الاعلان عن لائحة خاصة تتعلق بتوريد السلع عبر العملات الرقمية الاسبوع المقبل وذلك بالتنسيق بين البنك المركزي الايراني ووزارة التجارة والصناعة.

سلطاني زادة شدد على أن اتحاد الصرافة وبصفته الذراع التنفيذي للبنك المركزي على استعداد لاستخدام العملات الرقمية المعدنة لتسهيل الواردات.

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