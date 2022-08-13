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"كان" العبرية: تقديرات باستمرار حالة الهدوء مع غزة لفترة طويلة

السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قالت قناة كان العبرية إن جيش الاحتلال الاسرائيلي يقدر بأن حالة الهدوء مع غزة يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

العالم _ فلسطین

وزعمت القناة "أن الجيش رَدَعَ حماس في حارس الأسوار، وردع الجهاد في العملية الأخيرة، كما أن التسهيلات المقدمة لغزة جعلت لحماس شيئا تخسره" على حد تعبيرها .

وأضافت القناة "كما يقدّرون أن الجهاد لن يدخل مواجهة مع "إسرائيل" قبل الحصول على دعم من حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "رغم كل التقارير التي تحدثت عن حماس بأنها تنظيم يهمه الحفاظ على سيادته في القطاع، إلا إنها في نهاية المطاف، هي حركة مقاومة وهذا هو الأساس الذي تستند عليه في كافة تحركاتها".

وأضافت "فعلى سبيل المثال إذا توفرت لدى حماس فرصة أسر جنود إسرائيليين فإنها لن تفكر مرتين وستنفذ عملية الأسر ضاربة كل التسهيلات في عرض الحائط."

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