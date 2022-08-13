شاهد.. ما لا تعرفه عن المرتد سلمان رشدي

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المنمِّق أقوال زور والمدبِّج نصوص الافتراء، الروائي المتلوّن التاجر بأسواق الهوى سلمان رشدي

تعرض للطعن في الرقبة أمس الجمعة، بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في غرب نيويورك ما أدى لسقوطه على الأرض ثم نقله بطائرة مروحية للمستشفى إذ اقتحم المنصة رجل في 'معهد شاوتاوكوا'.

وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي،بعد إصداره رواية 'أطفال منتصف الليل' في عام 1981 التي حازت جائزة بوكر الأدبية

وذاع صيته بعد إصدار فتوى بإهدار دمه على إثر روايته 'آيات شيطانية' عام 1988 التي تضمنت نصوصا تسيء للشريعة الإسلامية ورموزها حيث أدت إلى خدش مشاعر المسلمين في العالم.

وبقي رشدي متواريا نحو عقد وقد غيّر مقر إقامته مرارا وتعذّر عليه إبلاغ أولاده بمكان إقامته.

ولم يستأنف رشدي ظهوره العلني وإلقاءه المحاضرات إلا في أواخر تسعينيات القرن الماضي

وهو التاجر بجرح مشاعر محبي الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حال سلْم أو حرب حيث إنه دافع بشدة عن صحيفة 'شارلي إيبدو' التي نشرت رسوما مسيئة للنبي وأثارت ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

سلمان رشدي، هو ابن رجل أعمال مسلم هندي، وتلقى تعليمه في إنجلترا، وحصل على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج. وبعد بلوغه 75 عاما من العمر يرقد الآن في مستشفى بنيويورك إثر طعنه في العنق وتبقى الأنباء عنه مفتوحة حتى خروجه من المستشفى حيا أو ميتا.