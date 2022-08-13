وفد عراقي يزور بيروت لبحث آلية إنفاق أموال الفيول المستورد من بغداد

العالم- لبنان



وأشارت صحيفة الأخبار اليوم السبت إلى أنّ السلطات العراقيّة أبدت رغبتها في لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موضحةً أنّه من البديهي أن تكون الزيارة مخصصة لبحث آلية إنفاق الأموال التي يفترض أن لبنان سدّدها للعراق ثمن الفيول المستورد والتي بلغ مجموعها 550 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المفترض أن يجري الإتفاق على تسديد هذه الأموال عبر خدمات يقدّمها الجانب اللبناني للعراقيين في المستشفيات الحكومية، وفي تسديد رسوم الطيران العراقي، وفي مجال التربية والتعليم أيضاً.

والأمر ينسحب أيضاً على المبالغ التي ستتأتى من تجديد العقد بمليون طن إضافية من الفيول على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.