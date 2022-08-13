السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تزامنا مع مناورات أمريكية مشتركة..

الصين ترسل طائرات مقاتلة إلى تايلاند

الصين ترسل طائرات مقاتلة إلى تايلاند
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تعمل القوات الجوية الصينية على إرسال طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل إلى تايلاند للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي، يوم غد الأحد.

العالم-آسيا والباسفيك

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أنه "من المقرر أن يشمل التدريب الدعم الجوي وقصف أهداف أرضية ونشر القوات على نطاق صغير وكبير"، حيث تجرى تدريبات "فالكون سترايك" في قاعدة أودورن الملكية الجوية بشمال تايلاند، بالقرب من الحدود مع لاوس.

هذا وستشارك الطائرات المقاتلة التايلاندية وطائرات الإنذار المبكر من كلا البلدين في التدريبات، بينما يأتي التدريب في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة مناورات قتالية في إندونيسيا مع إندونيسيا وأستراليا واليابان وسنغافورة في أكبر تكرار لمناورات "سوبر غارودا شيلد" منذ أن بدأت في عام 2009، وفي أعقاب إرسال بكين لسفن حربية وصواريخ وطائرات إلى مياه وأجواء حول تايوان في رد تهديدي على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأمس الجمعة، أوضح كورت كامبل، كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن "الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات هادئة وحازمة لدعم تايوان، منها إرسال السفن الحربية والطائرات عبر الممر المائي الذي يبلغ عرضه 160 كيلومترا والذي يفصل بين تايوان والصين".

وتابع: "سوف نواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي، بما يتفق مع التزامنا طويل الأمد بحرية الملاحة، وهذا يشمل القيام بعبور جوي وبحري عادي عبر مضيق تايوان في الأسابيع القليلة المقبلة".

روابط ذات صلة

250 قاعدة عسكرية أمريكية في العالم هي أمثلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان

صحيفة اميركية تشبه تورط اميركا في حرب اليمن بما تفعله في اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-08-2022

تغريدات البحارنة الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

ايران .. اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان غدا

بلاغات عاجلة للنائب العام لإنقاذ حياة السياسي المصري أبو الفتوح

شاهد ما فعله العدوان الاسرائيلي الاخير بأطفال غزة.. ورهف مأساة لاتنتهي

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. رسائل أنقرة لدمشق وموسكو بعد لقاء أوغلو لمقداد