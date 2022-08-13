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15 ألف طن جديدة من الحبوب تغادر أوكرانيا على متن سفينتين

15 ألف طن جديدة من الحبوب تغادر أوكرانيا على متن سفينتين
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم (السبت)، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16، وفقاً لوكالة «رويترز».

العالم - تركيا

وأضافت أن «فولمار إس» التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا.

وغادرت السفينة «ثو» التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم أن 16 سفينة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس (آب) بموجب الاتفاق الذي يضمن مرورا آمنا للسفن.

وسمح الاتفاق، الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو (تموز)، باستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب.

وتأمل أوكرانيا في زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى شهريا في المستقبل القريب.

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