تغريدات البحارنة الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

العالم – نقطة تواصل

ويسلط البرنامج الضوء على تداول النشطاء البحارنة مقاطع فيديو وتغريدات وهشتاغات أدانت العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث انتقد النشطاء البحارنة عبر مواقع التواصل انتظار 3 أيام على مرور هذا العدوان لكي تصدر السفارة البحرينية لدى الكيان الصهيوني بيانا باستحياء وخجل كبير حيث نص البيان على":تهيب سفارة مملكة البحرين في تل أبيب بالمواطنين الكرام المتواجدين في"إسرائيل" بتوخي الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الأمنية الرسمية المعلنة".



كما تطرق البرنامج الى ما جاء في الصحف البحرينية كصحيفة (( الوطن والايام والتي كانت بطعم واحد والتي لن تشر الى عدوانية هذ الاحتلال الهمجي على قطاع غزة، حيث اشارت صحيفة الأيام الى هذا العدوان في الخبر بنكهة صهيونية قائلة:"إسرائيل": حان الوقت لتوجيه ضربة "قاتلة" لحركة الجهاد بغزة".

وتداول النشطاء البحارنة عددا من البوستات موضحين حصيلة ضحايا العدوان على غزة 44 شهيدا و15 طفلا 4 سيدات و 360 جريحا بالاضافة الى دمار الوحدات السكنية.

كما بحث البرنامج في موضوع مسيرات الدوس على العلم الصهيوني، حيث استدعت الأجهزة الأمنية البحرينية عددا من شباب قرية الدراز للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالدوس على علم الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة العزاء التي أقيمت في ذكرى عاشوراء.

ونشرت قناة البحرين صورا لشباب قرية الدراز أثناء دوسهم على علم الكيان الصهيوني الذي تم وضعه في مسار مسيرة العزاء وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للعدوان الأخير على قطاع غزة، ويأتي هذا التصرف المشين لخدمة الصهاينة بعد أيام قليلة من إصدار هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميما للفنادق تطلب فيه برمجة أجهزة الاستقبال التلفزيونية وإضافة قناة “i24” الإسرائيلية.

وناقش البرنامج التغريدات الواردة حول أكبر تجمع بشري على مستوى البحرين، حيث أن جميع البحارنة اجتمعوا من أجل الحسين(ع) تحت شعار ((الحسين يوحدنا)).

كما ناقش البرنامج قصة نشر مطعم هاشم الأردني في البحرين تبريرًا متأخرًا للإساءة التي أوجدت غضبًا شعبيًا لدى المواطنين، بعد نشره تهنئةٍ في ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، حيث ألقى بالمسؤولية على شركة الدعاية والإعلان.

وقالت إدارة المطعم في بيانٍ على حسابها في "موقع إنستغرام"، إن إدارة سلسلة مطاعم هاشم العالمية تُتابع منذ اللحظة الأولى التعليقات والملاحظات التي وردت على حساب إنستغرام الخاص بفرع مملكة البحرين الشقيقة، فيما يخص المنشور الخاص بيوم عاشوراء الذي نشرته "شركة الدعاية والإعلان الإقليمية"، وللأسف فُسِر على غير مقصده، وقد حذفته فور ورود عدة ملاحظات حوله، وفق تصريحها.

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