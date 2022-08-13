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تشاهدون الليلة في بانوراما..

أزمة العراق..مواقف القوى السياسية من الانتخابات المبكرة.. ومداهمة منزل ترامب وأسرار البيت الأبيض

أزمة العراق..مواقف القوى السياسية من الانتخابات المبكرة.. ومداهمة منزل ترامب وأسرار البيت الأبيض
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول الليلة، حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفه من إجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أنه يمكن إجرائها بعد أن تتفق كافة الأطراف السياسية وتتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي.

العالم - بانوراما

يأتي هذا الموقف في حين يواصل أنصار الاطار التنسيقي اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد لدعم الشرعية في العراق، والإسراع بتشكيل حكومة وطنية.

فيما يؤكد أنصار التيار الصدري المتواجدين في المنطقة الخضراء على عدم التنازل عن مطلبهم بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد وزارة العدل الأميركية أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي 'إف بي آي' الذين فتشوا منزل الرئيس السابق دونالد ترامب صادروا مجموعة وثائق بعضها مصنف سري للغاية.

من جهته نفى ترامب أنباء عن أن عملية التفتيش كانت ترمي لإيجاد وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، وقال إن قضية الأسلحة النووية هي خدعة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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