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الامن العراقي يتسلم 50 ارهابيا من سوريا

الامن العراقي يتسلم 50 ارهابيا من سوريا
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن تفاصيل عملية تسلم 50 إرهابياً من سوريا.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية: إن "هذه العملية تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري"، لافتاً الى أن "هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقوات الأمنية".

وأوضح الخفاجي أن "عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك"، مبيناً أن "البعض من هؤلاء الإرهابيين هم مجرمون خطرون وقياديون في تنظيم "داعش" الارهابي ومسؤولون عن الكثير من العمليات الإرهابية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تسلم 50 إرهابياً من الجانب السوري.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات "داعش" من الذين يحملون الجنسية العراقية بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية"، لافتاً الى أن "عملية تسلم هؤلاء الإرهابيين تمت عبر منفذ ربيعة الحدودي".

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